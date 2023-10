Serie B: la Sampdoria di Pirlo ancora ko e penultima, Palermo al secondo posto

L'8ª giornata di Serie B vede un altro ko (il quinto in campionato) per la Sampdoria di Andrea Pirlo, rimontata a Marassi dal Catanzaro (ora terzo in classifica) sotto gli occhi dell'ex ct azzurro Roberto Mancini e penultima. A illudere l'ex campione del mondo il rigore trasformato al 34' da Borini , al quale i calabresi hanno però risposto prima del riposo con Vandeputte (36') e Brignola (45') . Nella ripresa la Samp ha cercato il pari senza però trovarlo ed è così uscita sconfitta 2-1 tra i fischi dei propri tifosi .

Sampdoria-Catanzaro 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

Serie B: la classifica

Festa Palermo, rimpianti Bari

Giornata di festa invece per il Palermo di Corini, che tra le mura amiche del 'Barbera' batte 2-1 in rimonta il Sudtirol di Bisoli (al primo ko) e si prende il secondo posto: avanti gli ospiti nel primo tempo con Ciervo (38'), poi a inizio ripresa il pari di Ceccaroni (48') e nel finale il sorpasso rosanero con Aurelio (89'). Solo un pari (1-1) e qualche rimpianto invece per il Bari (a digiugno dalla seconda giornata quando passò a Cremona) contro il lanciato Como di Moreno Longo, che era reduce da quattro successi di fila: con gli ospiti in dieci dal 50' per il rosso a Kone (doppia ammonizione), i pugliesi di Mignani passano al 64' con Diaw ma vengono ripresi subito da Bellemo (66') ed è poi vano l'assalto finale alla porta lariana.

Palermo-Sudtirol 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Bari-Como 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Cittadella di rimonta sul Lecco

A differenza del Bari torna invece a gioire il Cittadella, che dopo il solo punto raccolto nelle due precedenti partite ritrova la vittoria in casa contro il neopromosso Lecco, sempre ultimo a quota 1: ospiti avanti al 20' con Ionita e al 56' graziati da Pittarello che sbaglia un rigore, ma nel finale lo stesso Pittarello (87') e poi Cassano (89') firmano la rimonta dei veneti che vincono così 2-1 al 'Tombolato'.

Cittadella-Lecco 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Parma in testa a +4, Cremonese battuta

L'8ª giornata di Serie B si chiude con il Parma aumenta il suo vantaggio in testa alla classifica, battendo la Cremonese per 2-1. La squadra di Pecchia sblocca nella ripresa con Hernani al 54', ma poi subisce il gol del pareggio di Castagnetti al 64'. Dopo neanche due minuti, però, arriva il gol vittoria di Dennis Man, inizialmente annullato per fuorigioco ma poi assegnato dall'intervento del Var. I crociati salgono a quota 20 punti, portandosi a +4 sul Palermo secondo.

Cremonese-Parma 1-2: cronaca, statistiche e tabellino