Serie B, il Parma riparte: Man-Charpentier, 2-1 al Como

PARMA - Nell'anticipo della 10ª giornata di Serie B il Parma torna a vincere riscattando il ko con il Venezia prima della sosta. Al Tardini bastano le reti, una per tempo, di Man e Charpentier per stendere un Como che aveva accorciato in pieno recupero con Barba : il 2-1 finale conferma la squadra di Pecchia al comando della classifica con 23 punti, in attesa del Palermo domani (con i rosanero hanno una ulteriore gara in meno). La squadra di Longo , invece, resta a quota 14.

Classifica Serie B

Sblocca subito Man

Nei primi minuti è il Parma a tenere il pallino del gioco, pur senza creare occasioni degne di nota, ma al primo affondo i gialloblù passano in vantaggio: bella combinazione sul vertice destro dell'area tra Benedyczak e Man con quest'ultimo che fredda Semper da pochi metri per l'1-0 Parma. Il Como reagisce subito con una discesa sulla destra di Cassandro e un pericoloso cross al centro, allontanato però da Coulibaly. La prima vera conclusione del Como arriva al 17' con Cutrone: tiro centrale bloccato senza patemi da Chichizola. Al 24' ci prova Benedyczak di testa, ma non impensierisce Semper. Nel giro di pochissimo tra il 32' e il 33', una occasione per parte: quella di Verdi, risponde presente il portiere gialloblù, e quella di Sohm con il pallone alto di pochissimo. Il primo tempo si chiude con un Como più propositivo e che sfiora il gol due volte e con due colpi di testa: quelli di Cutrone e Ioannou, entrambi terminati a lato.

Parma-Como: tabellino e statistiche

Charpentier firma il raddoppio, poi Barba nel recupero

La ripresa comincia senza cambi e con un tentativo - sbilenco - di Verdi. Poi è il Parma al 50' con Colak a farsi pericoloso: il numero 17 dei ducali, con ampio spazio e visuale della porta, calcia malissimo fuori. Al 52' sono gli ospiti a sprecare una potenziale azione pericolosa con il tiro lento di Cassandro, rispondono i ducali con un bel cross di Coulibaly per l'incornata di Benedyczak che termina alta. Il primo cambio arriva al 58' e lo chiama Pecchia: fuori Sohm, dentro Bonny, Longo risponde inserendo Chajia per Ioannou. Al 68' il neo entrato Mihaila, dopo un bellissimo filtrante di Bonny, spreca la chance di andare al tiro in area facendosi rimontare dai difensori lariani. Al 72' entra Charpentier che, dopo neanche 30 secondi, insacca il gol del 2-0 (al suo esordio in campionato) sfruttando l'assist di Hernani e calciando in diagonale in area da posizione defilata. All'84' è Bellemo ad avere la chance di riaprire la gara, ma il suo tiro di punta non inquadra la porta. All'89' il Como va vicino al gol, con la deviazione da zero metri di Bellemo che trova la strepitosa risposta di Chichizola. Nei 5' di recupero i lariani riescono nell'impresa al 92' con Barba che, di testa sugli sviluppi di un corner, riapre la gara e firma il 2-1. Pochi secondi dopo è Cutrone in acrobazia a colpire Circati invece che il pallone a pochi passi dall'area piccola. È l'ultimo sussulto, alla fine fa festa il Parma.

Prova DAZN per 3 mesi a 19,90€ al mese poi 30,99€. Senza vincoli. Solo fino a domenica.