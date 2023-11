Allenatori esonerati in Serie B potranno allenare un'altra squadra: la novità

Allenatori, storica svolta dell'accordo collettivo della Serie B : è stata aggiunta ufficialmente la possibilità per gli allenatori esonerati prima del 20 di dicembre di firmare per un'altra squadra all'interno della stessa stagione sportiva. Finora, come ampiamente noto, non era possibile.

Dove potranno allenare gli esonerati in Serie B prima del 20 dicembre

Altra novità da sottolineare è che non c'è alcuna limitazione per quel che riguarda le categorie: un allenatore esonerato in Serie B potrà firmare per un altro club di Serie B, Serie A o Serie C e via discorrendo.