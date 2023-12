Palermo-Catanzaro 1-2: scatto playoff per Vivarini, Corini ko

Palermo-Catanzaro 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Colpo Catanzaro a Palermo: Iemmello e Biasci decisivi

I giallorossi sbloccano la contesa al tramonto del primo tempo con la rete di Iemmello (44') che batte Pigliacelli con un mortifero mancino e firma il suo quarto gol in campionato. Nella ripresa il Catanzaro raddoppia subito con Biasci (47') in contropiede e sfiora il tris al 61' con Vandeputte che colpisce l'esterno del palo. Il Palermo carica a testa bassa e accorcia le distanze con un preciso colpo di testa del neo entrato Stulac all'82'. I rosanero hanno anche la palla del pareggio ma la conclusione di Segre all'83' viene neutralizzata da Fulignati. I padroni di casa incassano così la seconda sconfitta consecutiva e rimangono inchiodati a 24 punti: il Catanzaro coglie invece un prezioso successo in chiave playoff e sale a 27 punti, a sole tre lunghezze dalla coppia di testa Venezia e Parma.

Serie B, la classifica