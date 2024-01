Non poteva sperare in un debutto migliore Osian Roberts, nuovo allenatore del Como dopo la fine del mese di deroga concesso a Fabregas per allenare. Il tecnico gallese ha debuttato con un poker allo Spezia, che porta i lariani al secondo posto in classifica. Tutto facile allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, dove Cutrone, Gabrielloni e la doppietta di Da Cunha decidono una partita a senso unico.