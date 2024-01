Parma show a Marassi: Sampdoria travolta 3-0, Pecchia torna in fuga

Prova di forza del Parma, che passa al "Ferraris" contro la Sampdoria e va in fuga: momentaneo +8 su Venezia e Como grazie ai gol di Man su rigore, Mihaila ed Estevez. La terza vittoria nelle ultime quattro giornate dei ducali coincide con la terza sconfitta di fila per Pirlo, che con i blucerchiati non vince da altrettanti turni.