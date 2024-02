Serie B, Strefezza decisivo contro il Brescia: il Como è secondo

Seconda vittoria consecutiva per il Como che al Sinigaglia ha battuto di misura il Brescia . La squadra di Rolando Maran non riesce a dare continuità al successo della scorsa giornata, maturato al Rigamonti contro il Cittadella. A decidere l'incontro è stato Strefezza , con un gol messo a segno dopo sette minuti dal fischio d'inizio dell'incontro. L'attaccante brasiliano ha sfruttato al meglio un assist di Curto.

Serie B, come cambia la classifica

Per il Como si tratta di tre punti molto importanti che gli permettono di agganciare il secondo posto in classifica a quota 45 punti, seppur in maniera momentanea. Il Brescia, invece, continua a occupare l'ottava piazza, fallendo l'opportunità di raggiungere il Catanzaro a 35 punti. Tra domani e domenica si giocheranno tutte le altre partite della Serie B, eccole di seguito: