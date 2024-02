Serie B, l'Ascoli ferma la Cremonese: 0-0 al Cino Del Duca

ASCOLI - Finisce 0-0 la sfida tra Ascoli e Cremonese , anticipo della 25esima giornata di serie B. Gli uomini di Stroppa vengono fermati dai padroni di casa e si portano al secondo posto a quota 46 in classifica , con un punto di vantaggio sul Como e due sul Venezia. Prezioso pareggio per i bianconeri, che superano Ternana e Spezia e si portano in zona play out.

Ascoli-Cremonese 0-0, tabellino e statistiche

Gol annullato a Tsadjout

Gli ospiti hanno preso in mano il pallino del gioco e sfiorato più volte il vantaggio. Nella ripresa Stroppa inserisce l'ex romanista Afena - Gyan, che due minuti dopo l'ingresso in campo, regala a Tsadjout un assist che l'attaccante trasforma in gol. Ma la gioia dura pochi istanti: l'arbitro Marchetti, che aveva inizialmente convalidato, viene richiamato dal Var, che ferma tutto per fuorigioco. In pieno recupero grande chance per l'Ascoli: Streng si presenta a tu per tu con Jungdal, ma sul più bello viene rimontato da un grande ripiegamento difensivo di Bianchetti.

Serie B, la classifica