L'infortunio shock del guardalinee di Cosenza-Catanzaro: cade e si rompe entrambe le ginocchia!

Ha dell'incredibile l'infortunio occorso all' assitente di linea Alessandro Cipressa in Cosenza-Catanzaro , derby calabrese valido per la ventottesima giornata di Serie B: Cipressa ha riportato la rottura dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia .

Cosenza-Catanzaro 0-2, chi era l'arbitro

La partita si è conclusa con il risultato 2-0 in favore degli ospiti, a bersaglio con Iemmello e Biasci, che ha sbagliato il rigore del possibile 3-0. A dirigere l'incontro è stato Michael Fabbri, assistito da Cipressa e Bahri, Mastrodomenico quarto ufficiale, Gariglio e Pagnotta al VAR.

Come si è infortunato Cipressa

Al 25', sul risultato di 0-0, l'episodio di cui suo malgrado è rimasto vittima Cipressa: nel momento in cui ha alzato la bandierina per segnalare un fallo si è accasciato a terra tenendosi le ginocchia. Cipressa è stato soccorso dallo staff sanitario del Cosenza, il gioco è rimasto fermo per sei minuti per consentire le prime cure al guardalinee che è stato poi portato fuori in barella.