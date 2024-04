Cremonese corsara a Bari: l'autogol di Maiello e Collocolo condannano Iachini

BARI - Colpo esterno della Cremonese a Bari. Nell'anticipo della 32ª giornata di Serie B, i grigiorossi passano 2-1 al 'San Nicola' contro i biancorossi: il match si apre con l'autorete di Maiello al primo minuto di gioco. L'ex centrocampista del Frosinone devia nella propria porta un traversone di Sernicola, beffando un incredulo Brenno. Nella ripresa la Cremonese punge in contropiede e trova il gol del raddoppio al 66' con Collocolo che trasforma in rete una splendida azione in solitaria di Tsadjout. In pieno recupero (92') arriva il gol del Bari con Edjouma che accorcia le distanze.