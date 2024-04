Venezia-Brescia 2-0: doppietta di Tessmann, Vanoli scavalca la Cremonese

Il Venezia batte il Brescia grazie a Tessmann

Partenza sprint del Venezia di Paolo Vanoli, che mette subito in discesa la partita, trovando la via del gol con Tanner Tessmann, bravo a battere Lezzerini al minuto 20. Fino all'intervallo, la gara resta piuttosto equilibrata, mentre nella seconda frazione si aprono spazi invitanti per ambo le squadre, che si allungano favorendo lo spettacolo. Al 57', grande chance sulla testa di Ellertsson, che impegna l'estremo difensore delle rondinelle, reattivo ad alzare la sfera sopra la traversa. Tessmann, poi, si divora un gol a porta sguarnita, calciando alto da ottima posizione, ma nel finale chiude i conti con un tap-in vincente su azione da calcio d'angolo. Può solo guardare Lezzerini. Il Venezia scavalca così la Cremonese in classifica, riportandosi a -3 dal Como e tenendo apertissimo il discorso promozione diretta. Brescia sempre al settimo posto con 45 punti all'attivo.