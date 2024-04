Parma, poker al Lecco: Pecchia mette le mani sul ritorno in Serie A

Doppietta di Bernabè, gol di Mihaila e sigillo di Camara: il Parma è un passo dal ritorno in Serie A. Travolto il Lecco, retrocesso aritmeticamente in Serie C, i ducali di Pecchia si preparano a far saltare i tappi dallo spumtante. Basterà vincere a Bari e una sconfitta o una pareggio del Venezia a Catanzaro per festeggiare già nella prossima giornata, ma potrebbe essere sufficiente finanche un pari in puglia nel caso di una sconfitta del Venezia a Catanzaro per brindare con tre giornate di anticipo. Se poi Como dovesse cadere contro la Samp, non ci sarebbe più bisogno di fare calcoli: tre punti al "San Nicola" farebbero partire la festa.