Serie B, il Como di Fabregas vince nel recupero: la A sempre più vicina

Como-Cittadella, che show

Il Como batte il Cittadella nel recupero 2-1 con un gol di Goldaniga: per il Como un passo significativo verso la promozione. Altro stop per il Palermo: i rosanero cadono 2-1 in casa dello Spezia, che conquista tre punti pesanti in chiave salvezza. Successo esterno per il Cosenza, che conferma il momento positivo espugnando Ascoli (0-1). I calabresi sono matematicamente salvi e vanno a caccia di un posto ai playoff così come il SudTirol, che si impone 4-3 sulla Ternana. Il Catanzaro batte il Venezia 3-2. L'incontro è stato interrotto al 20' del primo tempo per un acquazzone che ha reso in parte impraticabile il campo ed è stato ripreso dopo circa un'ora.