Il Parma torna in Serie A. Capolavoro Pecchia, a Bari basta un pareggio

BARI - Grazie al pareggio contro il Bari al San Nicola, il Parma è promosso in Serie A dopo tre anni. Gli emiliani hanno pareggiato in casa del Bari (1-1) nell'incontro valido per la trentaseiesima giornata della Serie B ottenendo la certezza aritmetica della promozione diretta. Al San Nicola sono i ducali a passare in vantaggio ad inizio ripresa, con Bonny. I pugliesi hanno pareggiato al 68' con capitan Di Cesare.