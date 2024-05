Serie B, il Catanzaro rimonta la Cremonese nella semifinale di andata

La partita

Cremonese in vantaggio già al 14' grazie a Tsadjout, pronto a ribadire in rete la respinta della traversa sulla conclusione di Vazquez sugli sviluppi di un corner. La reazione calabrese è ridotta a un colpo di testa pericoloso di Iemmello. Che in apertura della ripresa spreca clamorosamente il pari, sul ribaltamento di fronte Ciofani incorna in rete sul cross di Zanimaccia per l'istantaneo 'gol sbagliato, gol subito'. Sotto di due gol al 50', la squadra di Vivarini trova una grande reazione e nel giro di cinque minuti, tra il 51' e il 56' rimette in piedi il match con lo splendido destro a giro di Biasci e il facile tocco di Brignola, che insacca a porta vuota sull'assist di Iemmello. Dopo un'interruzione di tre minuti per prestare soccorso a un tifoso che aveva accusato un malore sugli spalti, i padroni di casa hanno addirittura l'occasione di vincerla, ma Saro è prodigioso e salva la porta grigiorossa.