Venezia-Palermo diretta: raddoppia Tessmann, esplode il 'Penzo' LIVE

VENEZIA - Venezia e Palermo tornano ad affrontarsi dopo la semifinale d'andata giocata al Barbera, decisa da un gol di Pierini . Al Penzo c'è in palio l'accesso alla finale dei playoff (calcio d'inizio ore 20:30), con la squadra di Vanoli che potrebbe addirittura perdere di misura per conquistare la qualificazione . Il Palermo dovrà invece vincere la partita con almeno due gol di scarto : a parità di reti, infatti, passerebbe la squadra meglio classificata in stagione regolare (veneti terzi, siciliani sesti). Non sono previsti supplementari e rigori. Segui la diretta della partita .

21:17

45' - Concessi due minuti di recupero

Pairetto concede 180 secondi di extra time.

21:14

43' - CANDELAAAAA! RADDOPPIO DEL VENEZIA!

Traversone rasoterra di un ottimo Zampano che serve uno smarcatissimo Candela: l'esterno arancioneroverde deposita a porta sguarnita. Delirio totale al 'Penzo'! In precedenza, giallo per Tessmann: punito un fallo scomposto su Segre.

21:09

38'- Altissima tensione al 'Penzo'

Scontro tra Lella e Di Mariano: il direttore di gara Pairetto predica calma.

21:06

35' - Venezia show: Lella sfiora il gol del 2-0

L'ex Cagliari scambia nello stretto con Pohjanpalo: il tiro a giro sul palo lontano e sfera di un soffio a lato. Arancioneroverdi padroni del campo, Palermo in difficoltà.

21:01

29' - Miracolo di Pigliacelli: Venezia vicinissimo al raddoppio!

Venezia aggressivio: sponda area di Pohjanpalo e l'inserimento centrale di Lella che favorisce la sovrapposizione di Zampano. Traversone col contagiri per Busio che impatta sul pallone, trovando però la parata miracolosa di Pigliacelli. Che partita al 'Penzo'!

20:59

27' - Pierini! Occasione d'oro per il Venezia!

Diakitè si fa anticipare da Zampano che serve Pierini con un traversone arretrato: il numero 10 arancioneroverde calcia di prima intenzione ma la palla viene deviata in angolo da Lucioni.

20:58

26' - Joronen sale in cattedra: che parata su Segre!

Colpo di testa da due passi di Segre e miracolo del portiere arancioneroverde. Che occasione per il Palermo!

20:57

25' - Il Palermo ci prova con Manconi

Sugli sviluppi di un corner, girata di testa del difensore rosanero sul secondo palo e palla alta di poco sopra la traversa.

20:53

21' - Lella e Pierini spaventano il Palermo

L'ex Cagliari ci prova dalla distanza: la sua conclusione è però murata da Lucioni. Sul prosieguo dell'azione, il giustiziere del Palermo all'andata prova a pescare il jolly ma la palla termina lontana dallo specchio della porta.

20:49

17' - Ci prova Brunori

L'attaccante rosanero prova il tiro a giro da posizione defilata: palla che termina a lato.

20:42

11' - Pohjanpalo! Venezia a un passo dal 2-0!

Traversone di Candela, velo di Pierini e conclusione di Pohjanpalo, di prima con il destro: palla fuori di un soffio, complice anche una deviazione.

20:41

10' - Palermo, ammonito Graves

Il primo giallo della partita è per il difensore dei rosanero: punito l'intervento in ritardo su Pierini.

20:41

10' - Venezia in palla, Palermo in difficoltà

Inizio di gara aggressivo dei padroni di casa che hanno trovato la via della rete. Rosanero al momento rinunciatari.

20:36

4' - TESSMAAAAAAANN! GOL DEL VENEZIA!

Arancioneroverdi in vantaggio: magia dalla distanza del centrocampista statunitense che supera Pigliacelli con una conclusione imparabile. Esplode il 'Penzo'!

20:33

1' - Venezia subito pericoloso!

Azione in velocità della squadra di Vanoli: Candela premia la sovrapposizione di Zampano che calcia verso la porta rosanero ma il suo tiro è respinto da Marconi.

20:32

1' - Inizia Venezia-Palermo!

Il primo pallone della partita lo muove la squadra di Mignani. Si parte dopo qualche minuto di ritardo complici i fumogeni.

20:25

Tutto pronto al 'Penzo' per la sfida tra Venezia e Palermo

Atmosfera delle grandi occasioni allo stadio ubicato sull'isola di Sant'Elena: presenti circa 10mila spettatori.

20:20

Palermo, Mignani: "Non c'è un motivo per non crederci. Vogliamo mettere in difficoltà il Venezia"

Le dichiarazione del tecnico rosanero ai microfoni di Sky Sport: "Non c'è un motivo per non crederci, questo è quello che ho detto ai ragazzi. Lo abbiamo dimostrato con la Sampdoria e nella gara d'andata. Noi dobbiamo vincere con due gol di scarto, ci proveremo pur mantenendo un giusto equilibrio perché non possiamo risolvere tutto nei primi 10 minuti. Voglia di rivalsa dopo la finale persa un anno fa con il Bari? Noi dobbiamo avere una mentalità vincente. Ci sono delle difficoltà, ci sono gli avversari: al di là di quella che può essere una mia rivalsa, dobbiamo guardare al futuro. Stasera ci aspetta una partita complicatissima, vogliamo mettere in difficoltà il Venezia".

20:15

Venezia, Vanoli: "Niente calcoli, dobbiamo vincere la partita"

Le parole dell'allenatore dei veneti ai microfoni di Sky Sport: "Siamo una squadra che non è capace di mantenere il risultato, dobbiamo provare con con intelligenza e lucidità a vincere questa partita. Non dobbiamo guardare il vantaggio, che è veramente minimo. Dobbiamo provare a vincere la partita. Il Palermo? Basta vedere la formazione, è una squadra che vorrà fare sua la partita fin dall'inizio. Sta a noi, trascinati da questo grande pubblico, fare una prestazione di qualità. Pierini ancora titolare? Sì, per tanti motivi, sia tattici e psicologici. In questo mini torneo devi stare attento a tutto, dobbiamo avere la forza in panchina per osare e cambiare".

20:10

Venezia, pericolo Palermo in casa

Il Venezia ha perso l’ultima partita casalinga contro il Palermo, nell’andata di questo campionato (26 settembre, 1-3), ma non ha mai subito due sconfitte interne di fila contro i rosanero nella competizione.

20:00

Playoff Serie B, le rimonte storiche

Nella stagione 2018/19, il Cittadella ribaltò il Benevento in trasferta con un secco 3-0; nella stagione successiva (2019/20) il Frosinone, sempre in semifinale, dopo aver perso l'andata in casa col Pordenone 1-0, vinse 2-0 al ritorno con i neroverdi.

19:53

Venezia-Palermo, i precedenti

Il Venezia ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie B contro il Palermo (una sconfitta), playoff inclusi, tanti successi quanti nei precedenti 16 confronti con i rosanero nella competizione (7 pareggi e 5 sconfitte).

19:45

Playoff Serie B: Palermo, serve invertire la rotta fuori casa

I rosanero non hanno ancora vinto in trasferta nei playoff di Serie B, con un pareggio contro il Venezia e una sconfitta contro il Frosinone nella stagione 2017/18.

19:40

Venezia-Palermo, le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Lella, Busio, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

PALERMO (3-4-3): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Segre, Ranocchia, Di Mariano; Insigne, Brunori, Soleri. All. Mignani.

19:35

Playoff Serie B, Venezia imbattuta nelle gare d'andata

La squadra veneta non ha mai perso una gara di andata dei playoff di Serie B (3 vittorie, 1 pareggio) e l’unica volta in cui è stato eliminato grazie al risultato nel ritorno è stata proprio contro il Palermo, il 10 giugno 2018 (1-0 per i rosanero).

19:30

Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia