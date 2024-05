Cremonese-Venezia, l’equilibrio perfetto e una finale infinita

Protagoniste ad oltranza per l’intera stagione, dopo aver provato a contendere la promozione diretta a Pecchia e Fabregas, Cremonese e Venezia non si smentiscono neppure al primo round per la A, ieri sera allo “Zini”. Una partita con tutti i crismi di una battaglia per le due finaliste, senza rinunciare ai rispettivi impianti di gioco, alle proprie idee portanti e a una mentalità emersa in tutto il campionato. Un equilibrio perfetto votato all’offesa che ha esaltato gli uomini di maggiore qualità a disposizione di Stroppa e Vanoli, benché non sia riuscito a nessuno dei due di trovare la strada del gol. Già in vantaggio per via del migliore piazzamento in regular season chiusa appena alle spalle dei lariani e in lizza sino all’ultima giornata per strappare il podio alle spalle dei ducali, ora il Venezia può chiudere il cerchio con un altro pareggio. Allo “Zini” la consistenza della formazione lagunare è emersa in tutta la sua formidabile forza. Il Venezia non si batte neppure al termine di una contesa caparbia come quella alimentata da una bella e generosa Cremonese che ha provato sino alla fine a incunearsi nel labirinto difensivo ordito dall’ex vice di Conte e Ventura ormai emancipatosi del tutto dai due grandi maestri del passato senza cancellarne le regole d’ingaggio.