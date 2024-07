Calendario Serie B 2024-25: data, orario e ospiti del sorteggio

Calendario Serie B 2024-25: tutte le info sul sorteggio

Mercoledì 10 luglio, a La Spezia, andrà in scena il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie B. Nella centralissima Piazza Europa, verranno rese note le trentotto giornate della stagione regolare, che decreteranno le due squadre promosse in A e le tre retrocesse in Lega Pro, prima di lasciare spazio a playoff e playout. Contestualmente, all'alba della 93esima edizione del "Campionato degli italiani", sarà presentato anche il nuovo Kombat Ball Serie BKT 2024-25, disegnato dallo sponsor tecnico Kappa, che offre un grip migliorato e un controllo ottimale su ogni tipo di superficie. L'evento, trasmesso in diretta streaming sui canali social della Lega B e dal portale di SportMediaset, verrà condotto dalle ore 19 da Barbara Cirillo e dallo spezzino Dario Vergassola, che avranno modo di confrontarsi con ospiti del calibro di Totò Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini. Tre bomber d'eccezione.