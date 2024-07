A meno di un mese dal via del campionato, la Lega B ha reso noti gli orari e le date delle prime quattro partite della regular season 2024/25 . Si parte venerdì 16 agosto con Brescia-Palermo , sfida che metterà di fronte due allenatori importanti come Rolando Maran e Alessio Dionisi.

Serie B, date e orari delle prime quattro partite di campionato

Per ovviare alle temperature estive, si giocheranno sempre in serata le prime giornate del campionato cadetto, che si aprirà venerdì 16 agosto con il confronto tra il Brescia di Maran e il nuovo Palermo di Alessio Dionisi, nella splendida cornice dello "Stadio Rigamonti". Grande curiosità per l'esordio di Filippo Inzaghi sulla panchina del Pisa, che ospiterà lo Spezia all'Arena Garibaldi, mentre la corazzata Cremonese farà visita al Cosenza di Massimiliano Alvini. Riflettori puntati anche sul Catanzaro di Fabio Caserta, rivoluzionato dal mercato e reduce da una semifinale playoff, e sul neoretrocesso Frosinone, oggi allenato da Vincenzo Vivarini.

Qui di seguito il programma completo dalla 1a alla 4a giornata di Serie B:

1a GIORNATA

Brescia-Palermo venerdì 16 agosto 2024, ore 20.30

Bari-Juve Stabia sabato 17 agosto 2024, ore 20.30

Pisa-Spezia sabato 17 agosto 2024, ore 20.30

Salernitana-Cittadella sabato 17 agosto 2024, ore 20.30

Sudtirol-Modena sabato 17 agosto 2024, ore 20.30

Catanzaro-Sassuolo domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

Cesena-Carrarese domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

Cosenza-Cremonese domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

Frosinone-Sampdoria domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

Reggiana-Mantova domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

2a GIORNATA

Modena-Bari venerdì 23 agosto 2024, ore 20.30

Südtirol-Salernitana sabato 24 agosto 2024, ore 19.30

Brescia-Cittadella sabato 24 agosto 2024, ore 20.30

Cremonese-Carrarese sabato 24 agosto 2024, ore 20.30

Pisa-Palermo sabato 24 agosto 2024, ore 20.30

Sampdoria-Reggiana sabato 24 agosto 2024, ore 20.30

Sassuolo-Cesena sabato 24 agosto 2024, ore 20.30

Spezia-Frosinone sabato 24 agosto 2024, ore 20.30

Catanzaro-Juve Stabia domenica 25 Agosto 2024, ore 20.30

Mantova-Cosenza domenica 25 Agosto 2024, ore 20.30

3a GIORNATA

Bari-Sassuolo martedì 27 agosto 2024 ore 20.30

Carrarese-Sudtirol martedì 27 agosto 2024 ore 20.30

Cittadella-Pisa martedì 27 agosto 2024 ore 20.30

Cremonese-Palermo martedì 27 agosto 2024 ore 20.30

Frosinone-Modena martedì 27 agosto 2024 ore 20.30

Reggiana-Brescia martedì 27 agosto 2024 ore 20.30

Salernitana-Sampdoria martedì 27 agosto 2024 ore 20.30

Cesena-Catanzaro mercoledì 28 agosto 2024, ore 20.30

Cosenza-Spezia mercoledì 28 agosto 2024, ore 20.30

Juve Stabia-Mantova mercoledì 28 agosto 2024, ore 20.30

4a GIORNATA