Serie B, Brescia-Palermo sarà trasmessa gratis su Dazn

Toccherà a Brescia e Palermo aprire la Serie B 2024-25. Allo "Stadio Mario Rigamonti" andrà in scena l'anticipo del venerdì della prima giornata della regular season, che vedrà protagoniste le squadre allenate da Rolando Maran e Alessio Dionisi. La novità, che farà piacere a tifosi ed appassionati di calcio, è rappresentata dal servizio offerto da DAZN per l'occasione.

Brescia-Palermo gratis su DAZN

DAZN, che trasmetterà tutte le 390 partite del campionato di Serie B, renderà visibile gratuitamente la prima gara della stagione: per assistere alla sfida Brescia-Palermo, in programma venerdì 16 agosto alle 20.30, basterà andare su dazn.com/home e, una volta cliccato su uno dei free content disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Dopo l'amara eliminazione dai playoff dello scorso anno, rondinelle e rosanero ripartono da qui, così come la cadetteria.

