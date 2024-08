Serie B, Salernitana ko al 96'. Cadono Palermo e Frosinone

Serie B: la classifica

Salernitana, Palermo e Frosinone ko

Il fattore casa pesa e non poco. La Salernitana perde nella tana del Sudtirol al 96': decisivo il gol del 3-2 di Rover che spinge la sua squadra al primo posto soliario in classifica. Il Pisa di Pippo Inzaghi non fa sconti al Palermo. Il 2-0 lo firma Bonfanti. Minuti finali fatali anche per il Frosinone, che inciampa per 2-1 di fronte allo Spezia: al minuto 92' Aurelio fa la differenza.

Sudtirol-Salernitana 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Pisa-Palermo 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Spezia-Frosinone 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Sassuolo di misura

Niente da fare per la Sampdoria di Pirlo, messa sotto dalla Reggiana per 1-0: Vergara è il man of the match. Vince il Sassuolo di Grosso che supera il Cesena per 2-1 grazie alle reti di Antiste e del giovane Russo, entrato in corsa nella ripresa.

Sampdoria-Reggiana 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Sassuolo-Cesena 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

La Cremonese c'è

La Cremonese doma la Carrarese: l'1-0 è opera di Vazquez su rigore. Fa festa anche il Cittadella che sbanca sempre con il punteggio di 1-0 il campo del Brescia: i tre punti li prende Carissoni nonostante l'inferiorità numerica.

Brescia-Cittadella 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Cremonese-Carrarese 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Serie B: risultati, tabellini e calendario