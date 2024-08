Serie B, Braaf lancia la Salernitana. Pari Frosinone, colpaccio del Palermo

Reggiana in vetta: Brescia ko. Ok Carrarese, Salernitana e Palermo

La nuova capolista è la Reggiana che si impone 2-0 in casa sul Brescia grazie alle reti di Maggio (5') e Portanova (86'), balzando in vetta alla classifica con 7 punti. Dopo due vittorie di fila arriva invece la prima sconfitta stagionale per il Sudtirol di Valente che viene sconfitto 2-0 dalla neopromossa Carrarese: i toscani, grazie alle marcature di Schiavi (45' su rigore) e Finotto (56'), conquistano i primi tre punti della loro stagione e abbandonano l'ultimo posto. Vittoria in rimonta per la Salernitana di Martusciello che supera 3-2 la Sampdoria di Pirlo con i gol di Simy (1'), Valencia (60') e Braaf (85'), issandosi in seconda posizione con 6 punti in coabitazione con gli altoatesini: inutili le reti blucerchiate messe a segno dagli ex Tutino (4') e Coda (21'). Primo successo in campionato per il Palermo guidato dall'ex Sassuolo Dionisi che passa 1-0 allo Zini contro la Cremonese: decisiva la rete di Insigne al 76'.

Reggiana-Brescia 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Carrarese-Sudtirol 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Salernitana-Sampdoria 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Cremonese-Palermo 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Lasagna salva il Bari. Un punto per il Pisa, Frosinone beffato

Il Bari evita la terza sconfitta consecutiva al 93' grazie all'acuto di Lasagna, abile a firmare la rete che consente ai 'galletti' di acciuffare il pari contro il Sassuolo (1-1). Ai neroverdi di Grosso, rimasti in inferiorità numerica dal 35' per l'espulsione di Lovato, non basta il gol di Thorstvedt (19'). Termina in parità, sul punteggio di 1-1, anche il match del Tombolato tra Cittadella e Pisa: all'iniziale vantaggio nerazzurro realizzato da Arena (8') risponde Vita al 25'. Stesso risultato allo Stirpe, dove il Modena beffa il Frosinone: Defrel al 93' pareggia i conti dopo il gol di Distefano (59') per l'1-1 finale.

Bari-Sassuolo 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Cittadella-Pisa 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Frosinone-Modena 1-1: cronaca, tabellino e statistiche