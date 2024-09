Salernitana-Pisa, inizio posticipato: cosa è successo

Salernitana-Pisa inizia con più di un'ora di ritardo a causa di un problema tecnico al Var. La scarsa connessione Internet ha causato un malfunzionamento del Video Assistant Referee, senza il quale non può cominciare la partita di Serie B, originariamente in programma oggi alle ore 15. Fischi del pubblico dell'Arechi, all'annuncio dello speaker, e calciatori che hanno svolto il riscaldamento per ben due volte. Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte della Lega B, mentre manca ancora la connessione. L'idea è quella di portare due arbitri per il Var direttamente all'Arechi: al momento, l'inizio del match potrebbe slittare intorno alle ore 17.30.