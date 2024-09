Serie B, la Cremonese passa a Catanzaro e sale al secondo posto

Serie B, la classifica

Barbieri all'ultimo respiro

La Cremonese arriva in Calabria per fare bottino pieno e dopo pochi minuti è già avanti grazie ad un cross di Castagnetti, che si trasforma in una parabola imprendibile e sblocca il risultato. Il Catanzaro accusa il colpo e gli ospiti sfiorano più riprese il raddoppio, ma intorno alla mezz'ora è Compagnon a trovare l'insperato gol del pari per i padroni di casa. Nella ripresa stesso copione, ma meno occasioni da rete per i grigiorossi, che trovano comunque il gol della vittoria grazie al nuovo entrato Barbieri, che sull'assist dell'altro neo-entrato Johnsen trova il guizzo da tre punti.

Catanzaro-Cremonese 1-2, tabellino e statistiche