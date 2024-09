Serie B, il Pisa batte 2-1 il Brescia: Inzaghi resta in vetta

Continua a stupire il Pisa: nella sesta giornata del campionato di Serie B, i nerazzurri toscani piegano 2-1 il Brescia all'Arena Garibaldi e rimangono in testa alla classifica a quota 14 punti. Decisive le reti di Piccinini in apertura di gara (2') e Tramoni (78') inframmezzate dal momentaneo pari ospite di Moncini (48'). Sulla scia del Pisa c'è il Sassuolo di Fabio Grosso: i neroverdi vincono 1-0 sul campo del Cosenza grazie alla rete di Laurienté al 52' balzando così al secondo posto. Nessun gol ma tante emozioni allo stadio Barbera per il match tra Palermo e Cesena nel ricordo di Totò Schillaci, omaggiato dai tifosi a tre giorni dalla sua scomparsa.