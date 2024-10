Verre e Insigne illudono il Palermo: 2-2 a Modena, Pisa e Spezia corsare

Blitz di Pisa e Spezia: manita del Sassuolo

Manita del Sassuolo che batte per 5-2 il Brescia. Seconda goleada consecutive dei neroverdi dopo i sei gol rifilati la scorsa giornata contro il Cittadella. La squadra di Grosso passa in vantaggio con Boloca, pareggia Fogliata. Dilagano nel secondo tempo con le reti di Volpato, Laurientè, Iannoni e Pierini. Inutile il gol di Bjarnason. Settima vittoria in campionato per la capolista Pisa: a Bolzano il Sudtirol è passato in vantaggio con Tait (29'). Nove minuti più tardi il pareggio di Lind. Al 59' rigore trasformato da Arena per fallo di Ceppitelli su Moreo. Tiene il passo lo Spezia a Salerno: 2-0. Hanno deciso un gran gol in rosciata di Soleri al 54' e un colpo di testa di Bertola al 73'. Pari a reti inviolate al Tombolato per il Cittadella del neo-tecnico Dal Canto contro il Cosenza, rimasto in dieci per l'espulsione di Venturi al 37' (fallo su Rabbi). Pavan a bersaglio all'ultimo respiro: 1-0 al 94'. Gol annullato dal VAR: fuorigioco. Dalle 18:30 si gioca Brescia-Sassuolo.