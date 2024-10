Il Bari conquista un punto prezioso contro lo Spezia: pari senza reti

SPEZIA - Lo Spezia fallisce l’aggancio in vetta al Pisa pareggiando in casa contro il Bari. I padroni di casa hanno il predominio del gioco, colpiscono due pali e chiudono gli avversari nella loro metà campo senza riuscire a passare. Nel primo tempo la migliore occasione capita a Pio Esposito che con un sinistro in diagonale colpisce clamorosamente il palo. In chiusura di primo tempo il centravanti fallisce un’altra buona occasione con un colpo di testa che termina sopra la traversa. In avvio di ripresa Colak non trova la misura dopo uno stacco imperioso. Poco dopo Reca colpisce la traversa interna con un tiro cross che scavalca Radunovic. L’ultima occasione è per Bertola che di testa non trova il bersaglio. Il Bari di Longo conquista un punto prezioso su un campo particolarmente difficile infilando il quarto pareggio consecutivo.