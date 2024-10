Serie B, il Pisa frenato dal Frosinone in 10. La Sampdoria torna a vincere

La 10ª giornata di Serie B vede il Pisa frenato a sorpresa dal Frosinone. La capolista sfida il fanalino di coda della classifica ma non riesce ad andare oltre lo 0-0. Impresa dei ciociari, comunque ultimi con 7 punti, che giocano praticamente tutta la partita in 10 uomini per l'espulsione al 4° minuto di Cichero, entrato durissimo sul portiere avversario e punito dopo un on field review. Il Pisa, che resta in testa con 23 punti a +2 sul Sassuolo, domina e cerca di sbloccare la partita ma non riesce a superare la difesa della squadra di Greco.