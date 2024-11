Serie B: colpaccio Cosenza a Brescia, Pisa sempre più capolista

Vincono ancora Pisa e Sassuolo, colpaccio del Cosenza

Succede di tutto in Brescia-Cosenza. La prima frazione parla cosentino. Prima il gol del vantaggio di Zilli poi il raddoppio arrivato nel recupero grazie al rigore trasformato da Simone Mazzocchi. Al 77' parte la rimonta del Brescia con la rete di Bjarnason e al 90' Bianchi pareggia. Passano cinque minuti e arriva la rete del nuovo vantaggio dei calabrei grazie al gol di Charlys. Tre punti preziosi anche per il Pisa, ma in ottica completamente diversa. La squadra di Inzaghi batte la Sampdoria: Lind al 38' sblocca la gara, Tramoni al 52' firma la seconda rete dei toscani e Angori nel finale chiude i discorsi. Caracciolo e compagni rimangono dunque a +2 dal Sassuolo secondo in classifica che vince in trasferta contro il Sudtirol. Laurienté segna la rete decisiva per la squadra di Fabio Grosso. Nello scontro diretto in zona salvezza è il Modena a spuntarla contro la Carrarese: 2-0 grazie alle reti di Cauz e Palumbo. Alle 17:15 in campo Mantova-Cremonese, domani tutte le altre.