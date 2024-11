La Salernitana non vince più: 4-0 contro il Sassuolo. Il Pisa perde il primo posto

Dopo il pareggio nell'anticipo tra Cosenza e Modena , prosegue la quattordicesima giornata di Serie B . Continua la striscia negativa della Salernitana che perde ancora contro il Sassuolo per 4-0. Neroverdi che superano il Pisa in vetta alla classifica: 0-0 per la squadra di Inzaghi contro la Carrarese .

Il Sassuolo supera il Pisa: sprofonda la Salernitana

Al Mapei Stadium la sfida si sblocca nel secondo tempo: al 64' arriva la rete di Pierini, mentre nel finale Laurienté, Moro e Thorstvedt chiudono i discorsi. Ora i campani non vincono da quasi due mesi e scivolano in zona retrocessione. Festa invece per il Sassuolo dopo la sconfitta del Pisa contro la Carrarese per 1-0. La squadra di Inzaghi ha giocato per gran parte della partita in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Idrissa Touré nel primo tempo. All'89' arriva la rete di Bouah che regala tre punti fondamentali ai gialloblù.

2-2 tra Catanzaro e Mantova: alle 17:15 Cesena-Reggiana

Pareggi anche nelle altre due sfide: 0-0 tra Juve Stabia e Brescia, mentre più spettacolare quello a Catanzaro, 2-2 contro il Mantova. Nel primo tempo Bragantini sblocca la sfida dopo appena sette minuti, ma Iemmello risponde e rimette tutto in parità. Stessa dinamica nel secondo tempo: nonostante l'espulsione di Cella, i lombardi ripassano in vantaggio sempre grazie a Bragantini. Stavolta a pareggiare è Buso al 79'. Alle 17:15 in campo Cesena-Reggiana.