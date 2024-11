Serie B, pareggio show tra Samp e Catanzaro. La Cremonese dilaga sul Sudtirol

Dopo la vittoria del Sassuolo nel derby contro la Reggiana nell'anticipo , prosegue la quindicesima giornata di Serie B. La partita di giornata e il pareggio per 3-3 tra Sampdoria e Catanzaro , con la tripletta di Pietro Iemmello che ha fatto sperare i calabresi, prima del gol del pareggio del classe 2005 Leonardi che ha evitato la sconfitta. La Cremonese conquista la seconda vittoria consecutiva da quando è tornato Stroppa in panchina, battendo per 4-0 in trasferta il Sudtirol. Il Bari pareggia a Brescia per 1-1, 2-2 tra Cittadella e Juve Stabia , con uno stupendo gol in rovesciata realizzato da Folino . Alle 17:15 Mantova-Modena.

Leonardi evita la sconfitta alla Sampdoria. Folino, che gol

La tripletta segnata di Iemmello (che con nove gol raggiunge Shpendi in cima alla classifica cannonieri) al "Ferraris" fa sperare il Catanzaro di Caserta, che rimonta due volte la Sampdoria e passa in vantaggio per 3-2, prima del gol del pareggio segnato dal classe 2005 Leonardi, inserito da Sottil come aveva già fatto contro il Palermo, che evita la sconfitta ai blucerchiati (che hanno avuto la chance della contro-rimonta con Tutino al 96esimo). Sale momentaneamente al quarto posto la Cremonese, che al "Druso" di Bolzano dilaga: gol di Bonazzoli, Vazquez, Collocolo e De Luca. Sempre in zona retrocessione il Sudtirol, così come il Cittadella, che al "Tombolato" non va oltre il 2-2 contro la Juve Stabia. Partita nella quale è arrivato il gol della settimana: la rovesciata di Folino da fuori area, e Thiam che all'89esimo ha salvato due volte gli ospiti. Conitnua a non perdere il Bari, che a Brescia esce con il risultato di 1-1 (e un palo colpito su rigore da da Falletti)

Domenica il turno di Spezia e Pisa

Nella giornata di domani, domenica 1 dicembre, sia lo Spezia che il Pisa, appaiate al secondo posto a quota 30, proveranno a tenere la scia del Sassuolo. Gli uomini di D'Angelo andranno di scena al Barbera contro il Palermo, mentre i nerazzurri di Inzaghi ospiteranno in casa il Cosenza. In campo anche Frosinone-Cesena e Salernitana-Carrarese.