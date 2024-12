Bellich regala la vittoria alla Juve Stabia, Sudtirol ko

Festa Juve Stabia, Bellich decisivo: crisi Sudtirol

La squadra di Pagliuca sblocca la gara dopo appena otto minuti grazie al gol di Candellone su respinta dopo un miracolo di Poluzzi su Adorante. Continua ad attaccare la Juve Stabia che colpisce anche un palo con Adorante sul finale di primo tempo. Ripresa bloccata e il Sudtirol al 73' riesce a trovare il pareggio con la rete di Kofler sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma la situazione di parità dura poco: sei minuti e i campani ripassano in vantaggio con la rete decisiva di Bellich, anche in questo caso su corner. Quinta sconfitta consecutiva per il Sudtirol che scivola al penultimo posto in classifica, in attesa delle altre sfide. Mentre la Juve Stabia sale in piena zona playoff.