La “saga” Esposito e Berardi spot della serie B

Accompagnata dalla valanga di gol con cui lo Spezia affonda il malcapitato Cittadella, la saga degli Esposito è lo spot perfetto per questa Serie B, sempre di più alla base del nostro movimento e meritevole di una governance all’insegna di questa missione conclamata. I millennials, fratelli d’arte, Francesco Pio (2005) e Salvatore (2000), esaltano il terzo baby d’oro di famiglia: Sebastiano (2022) griffa una doppietta a Verona e avvicina l’Empoli alla salvezza in A. Tutti e tre hanno avuto modo di formarsi in cadetteria, che si conferma categoria formidabile nel far crescere i talenti che la frequentano. Il riscatto dello Spezia scaturisce anche dalla capacità di Luca D’Angelo di saper lavorare con i giovani, miscelandoli nel giusto dosaggio all’esperienza. La vittoria spezzina scava, così, un solco tra il 3° posto e le dirette inseguitrici, Bari e Cremonese, 9 punti più giù. Una spaccatura che potrebbe mettere alla fine a rischio i playoff. Complicato, ma possibile. Intanto, mette fine all’interminabile serie di pari stagionali (11) il Catanzaro con un gol al 98’ di Bonini che regola, non prima di un ulteriore brivido, uno spigoloso Brescia avanti con Bjarnason e ripreso da Biasci. Caserta scatta ai margini del perimetro playoff, sottraendo si a una classifica anonima. D’altra parte, ci vuole poco in questo torneo per cambiare vita. Come capita, per esempio, a Viali, che con un blitz allo “Zini” interrompe la risalita della Cremonese di Stroppa, tornata indecifrabile , e si rilancia . La vittoria della Reggiana impatta sulla zona salvezza, dove è difficile cullarsi sugli allori. Non lo fa neanche il Sassuolo lassù: Grosso sbriciola un’impresentabile Samp con una doppietta di Berardi, il campione ritrovato che, quando ha davanti i blucerchiati, si scatena. E stavolta potrebbe aver accompagnato Sottil al capolinea, alimentando il nuovo risico delle panchine di B. Il Sudtirol sceglie l’usato sicuro con Fabrizio Castori che non vedeva l’ora di rimettersi in gioco. Beata gioventù!