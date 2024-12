Pisa-Bari diretta Serie B: segui la partita di oggi LIVE

21:10

33' - Angori spreca ancora!

Angori spreca un'altra grandissima occasione, forse anche più clamorosa della precedente, calciando fuori con il portiere già a terra e la porta praticamente vuota.

21:07

30' - Ritmi più lenti in questa fase

Siamo alla mezz'ora di gioco, con i ritmi che stanno calando dopo il buon avvio delle due squadre.

20:57

20' - Squadre aggressive ma ancora nessun gol

Continuano a sfidarsi a viso aperto le due squadre quando siamo a quasi metà del primo tempo. Ma per ora non ci sono ancora gol.

20:51

13' - Pisa pericoloso con Angori

Grande verticalizzazione del Pisa, Angori si ritrova da solo contro il portiere ma calcia addosso a Radunovic. Il Bari ringrazia, grande occasione sprecata.

20:45

9' - Inizio aggressivo di Pisa e Bari

Ritmi subito alti tra Pisa e Bari, che si sfidano a viso aperto senza risparmiarsi. Primi minuti molto aggressivi, ma mancano ancora occasioni pericolose.

20:36

1' - Si comincia dopo i problemi in Sala Var

Fischio d'inizio in ritardo per via di qualche problema audio in Sala Var. Ora, finalmente, si comincia: inizia Pisa-Bari!

20:28

Pisa-Bari, ci siamo

Squadre in campo, manca pochissimo al fischio d'inizio di Pisa-Bari.

20:10

Pisa e Bari, la situazione in classifica

Il Pisa di Inzaghi si trova al secondo posto a quota 34 punti, tra Sassuolo (37) e Spezia (33). Il Bari di Longo si trova invece al quarto posto con 24 punti, con sei squadre che sono molto vicine: servono punti per staccare.

20:00

Pisa-Bari, i precedenti

Il Pisa non vince da nove partite di Serie B contro il Bari, collezionando 6 pareggi e 3 sconfitte, compreso l'ultimo precedente terminato per 1-1. L’ultimo successo dei toscani contro i pugliesi nel torneo risale al 2007.

19:46

Pisa-Bari, le formazioni ufficiali

PISA (4-3-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Tourè; Piccinini, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. All. Inzaghi

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli, Benali, Maita, Dorval; Sibilli; Favilli, Novakovich. All. Longo

19:40

Pisa imbattuto in casa, il Bari cerca l'impresa

Il Pisa è ancora imbattuto in casa, con cinque vittorie e tre pareggi. L’ultimo ko casalingo dei nerazzurri nel torneo risale addirittura al febbraio 2024, contro il Venezia (1-2).

19:30

Pisa-Bari, Inzaghi sfida Longo nell'anticipo

Sfida tra due squadre molto in forma, entrambe reduci da una vittoria, nell'anticipo della 17ª giornata di Serie B.

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani - Pisa