Serie B, Moro trascina il Sassuolo: Frosinone ko. Vincono anche Cesena e Modena

ROMA - Dopo la vittoria del Pisa nell'anticipo del venerdì contro il Bari , prosegue il programma della 17esima giornata di Serie B . Non si ferma il Sassuolo : i neroverdi di Grosso vincono 2-1 in rimonta sul campo del Frosinone riportandosi in vetta. Conquistano i tre punti anche il Cesena ( 2-1 al Cosenza ) e il Modena ( 1-0 nel derby con la Reggiana ). Pari e spettacolo tra Sudtirol e Mantova ( 2-2 ), mentre Sampdoria e Spezia non a vanno oltre lo 0-0 .

Sassuolo corsaro a Frosinone: Grosso torna in vetta

Sesta vitttoria consecutiva in campionato per il Sassuolo che vince 2-1 in rimonta allo 'Stirpe' contro il Frosinone. I giallazzurri passano in vantaggio al 24' con il gol di Oyono ma Mulattieri ristabilisce la parità al 37'. Nella ripresa la squadra di Grosso preme sull'acceleratore e mette la freccia con Moro al 74'. Una rete che permette ai neroverdi di riportarsi in vetta, a quota 40 punti e a +3 sul Pisa. Il Frosinone resta invece fermo al terzultimo posto, a quota 16 punti.

Il Cesena piega il Cosenza: bianconeri in zona playoff

Torna al successo il Cesena: dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, i bianconeri romagnoli piegano 2-1 il Cosenza. Allo stadio 'Manuzzi', Tavsan (46' p.t.) e Berti su doppio assist di Ceesay condannano i calabresi ai quali non basta la rete di Ricciardi (70'). Il Cesena sale momentaneamente al quarto posto, a 25 punti, mentre il Cosenza di Alvini resta fermo a 16 punti in piena zona playout.

Mendes lancia il Modena: Reggiana ko

Il gol del portoghese Mendes (20') permette al Modena di vincere il derby emiliano contro la Reggiana: 1-0 il risultato finale per i canarini che salgono a 20 punti, a ridosso della zona playoff e scavalcano proprio i cugini granata, fermi a 18 punti e alla terza sconfitta consecutiva al 'Mapei Stadium'.

Pari e spettacolo tra Sudtirol e Mantova

Termina in parità il match del 'Druso' tra i padroni di casa e il Mantova. Il Sudtirol del neo tecnico Castori passa in vantaggio al 4' con Merkaj ma i virgiliani non mollano e trovano il pari con Galuppini al 41'. Nella ripresa ci pensa Rover a riportare avanti il Sudtirol (64') che subisce il pareggio-beffa al 90': Aramu sbaglia il calcio di rigore ma, sulla ribattuta, beffa Poluzzi per il definitivo 2-2. I padroni di casa salgono così al penultimo posto, a 14 punti. A 19 c'è invece la squadra di Possanzini.

Sampdoria, niente gol

Finisce senza gol la sfida serale tra Sampdoria e Spezia: 0-0 il finale nel derby ligure che non ha regalato molte emozioni nel primo tempo, mentre nella ripresa sono risultati protagonisti i due portieri con interventi decisivi.

