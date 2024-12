Serie B: Catanzaro, blitz a Palermo. Pareggiano Brescia e Cremonese

Dopo la vittoria del Sassuolo , prosegue la diciassettesima giornata di Serie B. Il Catanzaro espugna il Barbera e batte il Palermo per 2-1 sorpassando i rosanero in classifica ed entrando in zona playoff.

Il Catanzaro espugna il Barbera: Pompetti decisivo contro il Palermo

La squadra di Caserta passa in vantaggio dopo appena tre minuti grazie al gol di Biasci. Palermo che ritrova il pareggio al 32' con Nikolaou sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa il Palermo prova a completare la rimonta, specialmente con Brunori. Ma a trovare la rete della vittoria è il Catanzaro all'82' con un magia di Pompetti che buca Desplanches con un sinistro all'incrocio dei pali. Tre punti preziosi per i calabresi che salgono al settimo posto sorpassando i rosanero. Due pareggi per 0-0 nelle altre due sfide delle 15, Brescia-Carrarese e Cittadella-Cremonese. In campo alle 17:15 Salernitana-Juve Stabia.