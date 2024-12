Sassuolo ko con il Pisa, il Frosinone batte la Salernitana. Pari tra Cosenza e Catanzaro

Il Boxing Day di Serie B si è aperto con il botto: il Pisa batte il Sassuolo per 3-1 e accorcia in classifica. Il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro finisce in parità con un finale pazzo: 1-1 il risultato . Il Frosinone torna a vincere: 2-0 in casa contro la Salernitana.

Il Pisa accorcia sul Sassuolo. Pareggio in Cosenza-Catanzaro

Prestazione impeccabile della squadra di Filippo Inzaghi, che chiude il primo tempo sul doppio vantaggio grazie ai gol di Tramoni e Touré. L'italo-francese chiude la sua doppietta personale al 61', rendendo inutile il gol di Pierini segnato pochi minuti dopo. Ora il Pisa si porta a -3 dal Sassuolo e riapre tutto per il primo posto. Nella bagarre, ha una battuta d'arresto lo Spezia. Liguri che pareggiano in casa contro il Mantova. La squadra di Possanzini, nonostante fosse rimasta in 10 dal 30' per l'espulsione di Brignani, è stata avanti grazie al gol di Debenedetti fino al 93', quando Falcinelli ha firmato il pareggio. Rosso che ha caratterizzato anche il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro. Dopo 21 minuti, l'arbitro Aureliano espelle Caporale per aver negato una chiara occasione da gol. La squadra di Caserta però non è riuscita a sbloccare la sfida fino all'80' con Pompetti che dal limite dell'area l'ha messa dentro. Nel finale succede di tutto: Kouan segna il gol del pareggio, ma viene annullato dopo un lungo consulto al Var. Poi un miracolo di Pigliacelli e il palo del Cosenza. Al 106' Ciervo su rigore regala il pareggio ai rossoblù.

Il Frosinone batte la Salernitana, 3-3 tra Modena e Brescia

Il Frosinone torna a vincere e batte la Salernitana per 2-0: decisive le reti di Kvernadze e Ambrosino. Espulso Ghiglione a fine primo tempo per i campani. Dopo i cinque risultati utili consecutivi, si ferma la Juve Stabia. In trasferta, la Reggiana risolve la pratica nei primi 24 minuti con i gol di Portanova e Vergara. Nel finale la riapre Adorante ma è troppo tardi. Partita spettacolare tra Modena e Brescia: 3-3 al Braglia. Nel primo tempo Verreth risponde a Gerli ma Santoro nel finale riporta avanti i gialloblù. Cistana pareggia di nuovo nella ripresa e all'83' il Brescia passa avanti con l'autogol di Magnino. Passano cinque minuti e Bozhanaj segna il gol del definitivo pareggio. Successi in trasferta per Cremonese e Cittadella, rispettivamente contro Cesena (1-0) e Sudtirol (2-1). Al Palermo basta un gol di Le Douaron per vincere (1-0) contro il Bari. Sampdoria-Carrarese alle 20:30 chiuderà il quadro della giornata.