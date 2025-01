Salernitana, Breda ko all'esordio. Vince il Palermo, beffa Cosenza

Ventunesima giornata di campionato in Serie B , con il Sassuolo di Fabio Grosso che macchia l'esordio di Roberto Breda sulla panchina della Salernitana , espugnando l'Arechi. Beffa per il Cosenza , che sta provando ad uscire dalle sabbie mobili della classifica, ma viene raggiunto nel finale dal Mantova . Palermo e Cremonese , invece, non sbagliano rispettivamente contro Modena e Frosinone . Frenata per Spezia e Catanzaro .

Salernitana, Breda ko all'esordio. Il Sassuolo vince ancora

Nel lunch match domenicale, il Sassuolo di Fabio Grosso mette subito in discesa la gara, andando a segno con Russo al 6'. Prima dell'intervallo, arriva anche il raddoppio degli emiliani, con l'ex Juve Muharemovic che trova la gioia personale e consente ai neroverdi di andare negli spogliatoi sul parziale di 0-2. Breda scuote la Salernitana e all'alba della ripresa i granata accorciano le distanze con il neo arrivato Cerri, che fa esplodere un Arechi che sta provando a riavvicinarsi ad una squadra che ha fortemente deluso nel 2024. La girandola di cambi conferisce nuova linfa ai padroni di casa, ma il Sassuolo si difende con ordine e rischia solo in un paio di circostanze. Nonostante la spinta della tifoseria campana, arriva un altro ko per la Salernitana, ora ultima in classifica in solitaria. La formazione di Grosso, invece, consolida il primato, davanti a Pisa e Spezia.

Vincono Cremonese e Palermo, beffa per il Cosenza. Frena lo Spezia

Tra le gare delle 15, emerge la vittoria esterna della Cremonese sul campo del Frosinone, grazie alle reti realizzate da Ceccherini, Bonazzoli e Collocolo. Ciociari sempre immischiati nella lotta per non retrocedere, mentre i grigiorossi si confermano al quarto posto, mettendo pressione al terzetto di testa. Ritrova il successo al "Barbera" il Palermo di Alessio Dionisi, che supera il Modena con i gol di Brunori e Le Douaron. Pareggio beffa per il Cosenza, che sognava di compiere un balzo in avanti, ma viene agguantato dal Mantova di Possanzini, mai domo al "San Vito - Marulla". 2-2 il finale, con Gabriele Artistico in gol all'esordio in rossoblù. Frenata per lo Spezia di Luca D'Angelo, che non va oltre l'1-1 con la Juve Stabia di Guido Pagliuca, che si conferma un osso duro da affrontare. A secco Francesco Pio Esposito, che fallisce il penalty contro la squadra della sua città. Il Catanzaro conquista un punto a Bolzano contro il Sudtirol, mentre il Bari non riesce ad approfittare della superiorità numerica a Reggio Emilia, maturata nel recupero del primo tempo per via dell'espulsione di Lucchesi. 0-0 tra i pugliesi e la Reggiana.