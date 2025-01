Serie B, Vignali fa sognare lo Spezia: Sassuolo ko

LA SPEZIA - Colpaccio dello Spezia nell'anticipo della 23esima giornata di Serie B. Allo stadio 'Picco' i padroni di casa piegano 2-1 il Sassuolo capolista e consolidano il terzo posto in classifica, portandosi a quota 45 punti, a sole due lunghezze dalla seconda posizione occupata dal Pisa, impegnato domenica all'Arena Garibaldi contro la Salernitana. I neroverdi di Grosso, che non perdevano in trasferta dal 26 dicembre proprio contro i nerazzurri di Pippo Inzaghi, restano sempre primi con 52 punti.