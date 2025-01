Serie B, la Juve Stabia torna al successo. Frosinone ko nello scontro diretto con il Sudtirol

Dopo il successo dello Spezia contro il Sassuolo nell'anticipo del venerdì , gran parte delle partite della ventitreesima giornata di Serie B è andata in scena oggi, 25 gennaio. Nelle quattro gare giocate alle 15, spicca il successo interno della Juve Stabia contro la Carraraese . Nei due scontri diretti nella parte bassa della classifica, importanti successi in trasferta per il Sudtirol a Frosinone (0-3) e del Cittadella a Cosenza (0-1). Pareggio tra Cesena e Bari .

Altro pareggio per il Bari. La Juve Stabia al quinto posto

Dopo quattro partite torna al successo la Juve Stabia. Sul campo di casa del "Menti" arriva il successo per 2-1 contro una Carrarese alla terza sconfitta consecutiva, dopo quelle contro Pisa e Spezia. I padroni di casa chiudono la pratica nella prima mezz'ora, con le reti di Piscopo e Adorante. Inutile il gol di Schiavi arrivato all'89esimo. Al "Manuzzi", il Cesena, dopo essere andato sotto al 23esimo minuto contro il Bari grazie al gol realizzato da Favilli, e in inferiorità numerica dal 36esimo dopo l'espulsione di Calò, trova il pareggio con la rete su rigore segnata da La Gumina. Terzo pareggio consecutivo per i pugliesi di Moreno Longo.

In fondo alla classifica vi sono Cosenza e Frosinone, rispettivamente ultimo e penultimo con 18 e 21 punti. Per entrambe le squadre è arrivato un ko interno nello scontro diretto: i calabresi di Alvini sono usciti per 0-1 contro il Cittadella a causa di un autogol di Dalle Mura, che permette ai veneti di salire a quota 27, allontanandosi dalla zona rossa della classifica. I giallazzurri, invece, allo "Stirpe" hanno visto il Sudtirol vincere per 0-3, grazie alla doppietta di Merkaj e al gol su rigore di Casiraghi.