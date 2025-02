Serie B: mercato, ultimi colpi di scena tra rischi e opportunità

La complicazione di un mercato che si sovrappone al calcio giocato – una distorsione che, per la verità, dura da anni e alla quale bisognerebbe porre rimedio anziché assuefarsi – può a volte diventare tuttavia anche una straordinaria opportunità . Sono, infatti, molte le società che cercano di correre ai ripari sul gong , tra le difficoltà emerse dal campo e la necessità di far quadrare il conto economico e delle liste, da cui non si può prescindere. E così, anziché prepararsi a un mezzogiorno di fuoco , bisognerà attendere una mezzanotte di scintille . Anche perché, complici le ristrettezze finanziarie della gran parte dei club, sarà necessario tirare su la rete e vedere cosa si è riusciti a pescare in mare aperto. Un particolare non esattamente funzionale alla programmazione o alle visioni da perseguire. Poche le società che possono sottrarsi dalle fibrillazioni dell’interminabile ultima giornata di trattative e affari .

Sassuolo, Berardi resta

Il Sassuolo neppure fa finta di ascoltare le puntuali sirene che vorrebbero Domenico Berardi addirittura all’estero o in Arabia. Resterà a dare consistenza alle strategie di Grosso, che ha ben capito anche in quest’ultima tornata di gare che non ci sono traguardi facili da tagliare, neppure per una squadra forte e organizzata come la sua. La ricchezza tecnica da sola non basta e, per piegare la bella Juve Stabia di Pagliuca, ha dovuto attingere a tutte le proprie qualità. Con due gol annullati agli avversari, che hanno fatto discutere a lungo i campani.

Pisa sogna la Serie A. Palermo e Spezia: che colpi!

Anche il Pisa, sul mercato, si è portato avanti da tempo, innestando all’organico di Pippo Inzaghi altri elementi giovani e di spessore, che sono propedeutici a un progetto che guarda lontano. Intanto, la squadra toscana torna capolista per una notte e dimostra col blitz di Palermo (in arrivo Pohjanpalo, e forse Mazzitelli e Audero) di non avere alcuna intenzione di recitare un ruolo secondario. Se poi consideriamo che lo Spezia ha ingaggiato Lapadula e pensa a Rugani, si capisce che anche la nuova governance immagina un futuro da A. Al mercato ricorre anche chi è in grave ritardo con i programmi stilati e ha già rischiato di finire in una crisi senza ritorno. Non correggere il tiro con calciatori di categoria potrebbe rivelarsi letale. Insomma, rinforzi subito. Ora o mai più!