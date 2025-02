Serie B, il Pisa perde in casa: Sassuolo in fuga. Pari tra Frosinone e Catanzaro

Pisa-Cittadella 0-1, Mantova-Sassuolo 0-3: il duello a distanza per il primo posto sorride agli emiliani di Grosso , che staccano gli uomini di Filippo Inzaghi aumentando a cinque i punti di vantaggio sui toscani, secondi. All' Arena Garibaldi - Romeo Anconetani , colpaccio dei ragazzi di Dal Canto , che dopo aver visto un gol annullato a Piccinini dal Var (fuorigioco) hanno fermato la corsa dei nerazzurri padroni di casa con i gol di Pandolfi all'83' e Pandolfi al 96': successo pesantissimo in chiave salvezza. Non ha fatto, invece, sconti al Mantova il Sassuolo: doppietta di Laurienté (19' e 54'). Pierini ha chiuso i conti al 95'.

Quagliata in stato di grazia, Catanzaro indenne a Frosinone. Il Cosenza regola la Carrarese: 1-0

Tre punti fondamentali per tornare a sperare per il Cosenza fanalino di coda, che ha regolato la Carrarese: 1-0, rete decisiva di Hristov al 69'. Frosinone-Catanzaro 1-1: Mateus Lusuardi al 32', Quagliata al 59' ha confermato il suo stato di grazie e il suo impatto strepitoso pareggiando. Ciociari sempre invischiati nella lotta per non retrocedere, calabresi in zona playoff. Dalle 17:15 si gioca Sampdoria-Modena.