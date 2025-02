Serie B, il Pisa si ferma a Cesena e scivola a -7 dal Sassuolo

ROMA - Non sono mancate le emozioni nelle partite di Serie B andate in scena oggi (16 febbraio), le ultime della 26ª giornata che si è conclusa con il posticipo Cesena-Pisa. Solo un pari per la squadra di Pippo Inzaghi, che pure era andata in vantaggio con Idrissa Toure e di un uomo per il rosso a Donnarumma. I romagnoli però non si arrendono e trovano il pari grazie a La Gumina, spedendo i toscani a -7 dal Sassuolo capolista.