Frosinone, Bianco è il nuovo allenatore: il comunicato 

Terzo cambio di panchina in stagione per il Frosinone. Dopo Vincenzo Vivarini e Leandro Greco, esonerato dopo il pareggio contro la Reggiana, il club giallazzurro ha ufficializzato l'arrivo di Paolo Bianco. L'ex allenatore del Modena ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Attualmente il Frosinone è penultimo in classifica con 23 punti in classifica.