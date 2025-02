Serie B, pari tra Sampdoria e Sassuolo: Grosso vola a +8 sul Pisa

GENOVA - Termina con un pareggio (0-0) la sfida tra Sampdoria e Sassuolo , valida per la 27esima giornata di Serie B . Nell'anticipo del venerdì, blucerchiati e neroverdi di dividono la posta in palio: la Samp conquista un ottimo punto nella sua corsa alla salvezza ; risultato importante anche per la formazione di mister Grosso che consolida il primato in classifica .

Berardi spaventa Cragno su punizione

Primo tempo frizzante a 'Marassi' davanti al vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Olly, presente in tribuna a tifare per la 'sua' Samp. I blucerchiati non lo deludono, disputando un buona prima frazione e ribattendo colpo su colpo alla capolista del campionato cadetto. I neroverdi di Grosso giocano infatti sottoritmo, commettono diversi errori in ripartenza e costruiscono una sola, ghiotta, occasione da gol al 42' con Berardi, il cui calcio di punizione dal limite dell'area di rigore blucerchiata sfiora il palo della porta difesa da Cragno. Nella ripresa il Sassuolo si rende più pericoloso ma sbatte contro il muro difensivo della Samp che neutalizza le folate offensive di Laurienté e Berardi. Un punto d'oro per la squadra di Grosso che consolida così il primato (+8 sul Pisa secondo) e si avvicina sempre più alla promozione in Serie A. Punto d'oro invece in chiave salvezza per i blucerchiati di Semplici che salgono a quota 29 punti e agganciano momentaneamente Reggiana, Brescia e Mantova.

