Dove vedere Bari-Palermo in tv? Dazn o Prime, orario

La 33esima giornata di Serie B si apre con Bari-Palermo. Uno scontro diretto per la zona playoff tra i pugliesi di Longo, noni e reduce dal pareggio per 3-3 contro il Catanzaro, e i siciliani, settimi con quattro punti in più, e che nell'ultima partita ha battuta in casa per 5-3 la capolista Sassuolo. La squadra di Dionisi, guidata da Pohjanpalo (otto gol in altrettante partite) vuole ottenere la quarta vittoria in cinque partite.