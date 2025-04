L'Entella è promossa in Serie B con due giornate d'anticipo: decisiva la sconfitta della Ternana

Inizia a formarsi la Serie B 2025/26! La Virtus Entella è la prima squadra a ottenere la promozione dalla Serie C , vincendo il girone B. La squadra ligure ha raggiunto arimeticamente il traguardo pochi minuti prima del fischio d'inizio della propria partita contro l'Arezzo, in virtù della sconfitta - la terza consecutiva - della Ternana, contro il Milan Futuro . La squadra di Chiavari torna in Serie B, campionato nel quale ha militato l'ultima volta nella stagione 2020/21.

L'Entella di Gallo domina il girone B di Serie C e ottiene la promozione

La sconfitta della Ternana ha fermato gli umbri a quota 70 punti, rendendo così incolmabile il divario rispetto all'Entella prima in classifica, che festeggia così senza giocare il ritorno nella seconda serie. Una stagione dominata dalla squadra di mister Fabio Gallo, che ha collezionato una sola sconfitta in campionato, alla sesta giornata, contro il Pescara, per il resto, imbattibilità e una fase difensiva che è stata la forza della squadra, con solo 21 gol incassati a due giornate dal termine.