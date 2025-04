Delirio Sassuolo, la festa può cominciare: è promosso in serie A!

Il Sassuolo è ufficialmente promosso in Serie A . Dopo il tris a Modena , il pareggio dello Spezia contro il Mantova dà l'aritmetica certezza ai neroverdi del ritorno nella massima serie dopo solo un anno in Serie B e con cinque giornate d'anticipo. Un campionato dominato dall'inizio alla fine per la squadra di Grosso . Successo mai in dubbio per Berardi e compagni che tornano meritatamente in Serie A. 23 vittorie su 33 partite totali per il Sassuolo con il miglior attacco del campionato e appena quattro sconfitte nel corso della stagione.

Serie B: lo Spezia pareggia a Mantova e il Sassuolo torna in A

Rimane aperta la corsa alle spalle del Sassuolo, ma lo Spezia non risponde al Pisa e la lotta per la promozione diretta si fa durissima. Dopo la vittoria della squadra di Inzaghi in trasferta contro la Reggiana, i liguri pareggiano in trasferta: 2-2 in casa del Mantova con una pazza rimonta nei minuti di recupero. Salvatore Esposito protagonista assoluto dello Spezia: al 18' del primo tempo serve l'assist per il gol di Aurelio, mentre all'inizio della ripresa si mette in proprio trova la rete del raddoppio, sfruttando stavolta il passaggio chiave del fratello Francesco Pio (fresco di rinnovo con l'Inter). Maggioni nel finale riapre la partita e al 94' firma la rete del pareggio. I lombardi sfiorano la vittoria epica, ma il gol di Cella al 97' viene annullato. I liguri si riportano a -5 dal Pisa a cinque giornate dalla fine del campionato. Alle spalle dello Spezia, rallentano Cremonese e Juve Stabia che si dividono i punti nello scontro diretto. Succede tutto nei venti minuti finali allo Zini: al 72' Adorante porta avanti la squadra di Pagliuca, i lombardi conquistano il pareggio dieci minuti dopo con Bonazzoli. Stroppa rimane al quarto posto a +3 sui campani. Sempre 1-1 in Cesena-Frosinone: Ambrosino risponde a Saric e i gialloblù si allontanano dalla zona playout.