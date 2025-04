Serie B, tutte le date della prossima stagione: quando inizia il campionato

Serie B, le congratulazioni al Sassuolo

C’erano tutte le 20 società presenti ieri all'Assemblea che si è aperta con le congratulazioni del presidente Paolo Bedin, a nome di tutta la famiglia della cadetteria, al Sassuolo che a cinque giornate dalla fine dell'attuale torneo ha già festeggiato l'immediato ritorno in A e alla Virtus Entella, che domenica scorsa si è assicurata il primo posto nel girone centrale di Serie C e che la prossima stagione giocherà in quella B che aveva lasciato nel 2020. Dopo le comunicazioni di Bedin sono state approvate le date del campionato già discusse e definite nel Consiglio direttivo di mercoledì. È stato inoltre deciso che martedì 20 maggio al Centro Tecnico di Coverciano sarà assegnata la Supercoppa Primavera 2 2024-25: di fronte le due squadre che vinceranno i rispettivi gironi (a 4 giornate dalla fine - l'ultima il 10 maggio - nel girone A la lotta riguarda solo Parma con 60 punti e Como con 26; nel girone B in fuga il Frosinone con 58 punti, poi Ascoli a 50, Napoli e Ternana a 48).

Assemblea, l’ordine del giorno

Quindi aggiornamento sui lavori delle due Commissioni interne riguardanti “Sostenibilità economico-finanziaria” e “Valorizzazione dei giovani” i cui incontri sono proseguiti nelle scorse settimane trattando temi e generando proposte illustrate e discusse ieri in Assemblea. Inoltre è stata annunciata la costituzione di una terza commissione infrastrutturale dedicata ai temi stadi e centri sportivi. Una novità anche per tutte le gare di eventuali playoff e playout di questa stagione: approvato un “upgrade protettivo” con l’innalzamento a 9 camere degli standard oltre alla previsione di drone, camera gimbal e clip promo di presentazione delle partite. Adottato infine il regolamento sul Fondo Ammende (decise dal Giudice sportivo) che andrà a finanziare politiche di responsabilità sociale e vivai secondo i dettami dell’art.33 dello Statuto FIGC.