Palermo, il bellissimo gesto dopo il rinvio della partita con la Carrarese

Rispetto, sport, comunità e memoria. Una volta ufficializzato il rinvio di Palermo-Carrarese, per via della dipartita di Papa Francesco, la società rosanero ha deciso di donare in beneficenza il catering dello stadio destinato alla gara in programma oggi allo stadio "Renzo Barbera". Più di 600 pasti consegnati alla "Missione Speranza e Carità" di Biagio Conte, missionario laico dedito ai poveri e agli emarginati della città. Proprio in questa location, si era consumata l'ultima visita del Santo Padre nel capoluogo siciliano.